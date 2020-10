Napoli, dopo il match con il Genoa, altri due positivi al Covid19

C. Volturno – Il covid 19 dopo la positività dei giocatori del Genoa, colpisce anche il Napoli calcio. Strascichi evidentemente dopo l’ultimo match giocato al San Paolo e vinto dai partenopei, con punteggio tennistico per sei a zero.

Il Napoli si era dunque sottoposto ad altri tamponi, per verificare la presenza all’interno della propria squadra di tesserati positivi al Covid-19 dopo la partita col Genoa e la successiva positività di ben 16 calciatori tra le file della squadra ligure. C’era molta apprensione, perché il secondo tampone è quella che ha una maggiore attendibilità secondo gli infettivologi. Spunta dunque il primo positivo tra i calciatori del Napoli, Piotr Zielinski. Altro positivo anche il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi. Lo fa sapere il Napoli, con un tweet direttamente dai propri canali ufficiali.

Dopo il maxi giro di tamponi, la squadra si è allenata a Castel Volturno, rispettando le norme anti-coronavirus, ovvero indossando sempre la mascherina nei luoghi chiusi, anche nello spogliatoio e nella sala massaggio, e facendo le docce in modo da evitare assembramenti. Il club ha in programma un “terzo giro” di tamponi nella giornata di sabato mattina, con l’obiettivo di avere il responso già in giornata, così da poter partire per Torino alla vigilia della sfida di domenica sera contro la Juventus. La negatività degli altri giocatori ha sicuramente migliorato l’umore degli azzurri, ma bisognerà aspettare fino a venerdì per capire chi sarà a disposizione per la trasferta dello Stadium.

Per quanto concerne la seduta di allenamento dopo, allenamento sul campo 1 di C. Volturno per la squadra che ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passaggio e partitella a campo ridotto. Terapie a parte per il capitano Lorenzo Insigne. Lavoro in palestra per Luperto.