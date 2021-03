Domenica sera allo stadio “San Siro” andrà di scena il posticipo della ventisettesima giornata tra Milan e Napoli. Pochi dubbi per Gattuso in vista della sfida con il suo passato, ci sarà da capire chi sarà il partner difensivo di Koulibaly con Rrahmani leggermente favorito su Manolas. In avanti potrebbe toccare ad Osimhen, torna a disposizione anche Lozano.