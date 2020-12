Napoli – Tornano positivi al tampone per Covid i due calciatori azzurri Amir Rrahamani ed Elseid Hysaj. I due si sono ripositivizzati nelle ultime ore e, come fa spere il Napoli, andranno immediatamente in isolamento domicialire in attesa di un nuovo tampone.

Tutti negativi al Covid-19, invece, i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra degli azzurri.