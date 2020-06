Manca solo l’annuncio da parte della stessa società ma ormai è ufficiale che Mertens resterà al Napoli almeno per un altro anno. I legali dal belga sono a Napoli da sabato scorso( il giorno in cui il belga è diventato il miglior marcatore della storia del Napoli) per trovare accordo con la società.

Un bel regalo per il Napoli prima di scoprire se stasera potrà festeggiare anche la coppa Italia