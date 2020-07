Napoli, Federico II/Classifica Shanghai Ranking:ingegneria civile 37 al mondo, settima in Europa, seconda in Italia

Napoli– Secondo un’autorevole classifica appena pubblicata, la Facoltà di Ingegneria e (nello specifico il corso di laurea in ingegneria Civile) della Federico II è 37ma al mondo, settima in Europa, seconda in Italia. La classifica è stata stilata da Shanghai Ranking

ARWU- Shanghai è specializzata sugli aspetti scientifici, per cui utilizza dati relativi a pubblicazioni e citazioni

6 gli indicatori utilizzati per il ranking mondiale delle Università

1) Numero di studenti che hanno vinto premi

2)Personale che ha vinto medaglie d’oro o Premi Nobel in uno specifico campo

3)Numero di ricercatori altamente citati e selezionati da Clarivate Analytics

4)Numero di articoli indicizzati in Science Citation Index

5) Perfomance pro capite di un’Università

6) Numero di articoli pubblicati in giornali di Nature e Science

Sono più di 1200 le Università analizzate da ARWU ogni anno e quelle con le migliori 500 performances sono pubblicate. Il ranking per disciplina di Shangai considera 54 discipline, raggruppate in 5 macro aree.