Napoli & Festival 2025 – Musica, Teatro e Solidarietà al Politeama

Il Teatro Politeama di Napoli ospiterà lunedì 15 dicembre 2025 una serata speciale dedicata alla cultura partenopea: Napoli & Festival, un evento che celebra la tradizione della canzone e del teatro napoletano attraverso musica, racconti e riconoscimenti alla carriera.

Il programma è ideato e diretto da Alfonso Gemito, la regia teatrale è curata da Savio Morelli, in collaborazione con l’Associazione Dagal Creations APS riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Durante la serata sarà conferito il prestigioso Premio Parthenope riconosciuto nel 2023 dalla Regione Campania – Turismo e Cultura, dalla Città Metropolitana di Napoli e dal Comune di Napoli, come simbolo di eccellenza artistica e culturale legata all’identità partenopea.

Ispirato al primo Festival tenutosi al Casinò di Sanremo nel 1931, ideato da Ernesto Tagliaferri, Ernesto Murolo e Raffaele Viviani, l’evento intende rendere omaggio agli artisti che hanno segnato la storia dello spettacolo napoletano.

Tra ospiti d’eccezione e nuovi talenti

Durante la serata si alterneranno grandi nomi della scena musicale e teatrale, insieme a 12 giovani artisti provenienti da scuole di recitazione e canto, che avranno l’opportunità di esibirsi e farsi conoscere.

A condurre l’evento saranno Ida Piccolo e Ettore Dimitroff, con eleganza e sensibilità. Il padrino artistico sarà Giacomo Rizzo affiancato da Bruno Lanza, autore e musicista. La regia teatrale è affidata a Savio Morelli, che proporrà una performance in omaggio a Nino Taranto, mentre la regia televisiva sarà curata da Enzo De Vito.

La direzione musicale è di Gennaro Carbone, il balletto è firmato Pasqualina Ricciardi, e il design capelli è curato da Giampiero Gargano, “artigiano del capello”. Lo staff tecnico del Gruppo Troise garantirà qualità scenica e supporto professionale. L’ufficio stampa è affidato a Daniela Del Prete in collaborazione con Marco Calafiore.

Premiati Arte, Musica e Cultura

Mario Maglione, Loredana Gallo, Gigi Attrice, Cosimo Alberti, Gino Morelli, Tina Barone, Massimiliano Cimino, Vincenzo Carcarino, Marika Gambardella, Francesca Librano, Massimo Cozzolino, Gino Fastidio, Radio Rocket, Gustavo Martucci, Enzo Di Napoli, Gabriele Canfora, Ciro Cocozza, Biagio Luccignolo, Genny Sacco.

Premi Speciali

Rocco Di Maiolo con il suo sax in omaggio a James Senese

Luigi Zeno, oltre la Scena

Dario Duro fiduciario AMIRA Napoli, eccellenza

I Ragazzi del Sud

I Ragazzi del Sole

Squadra Popolare

Artisti Napoli Canta Festival (in ordine alfabetico)

Antonio Ottaiano, Anna Merolla, Cinzia Oscar, Enzo Di Napoli, Giovanna De Sio, Nello Amato, Rita Siani, Savio Morelli, Salvatore Minopoli

Arte, cultura e sociale

Napoli & Festival ha anche una forte valenza sociale: l’obiettivo è recuperare giovani di strada, offrendo loro dignità e la possibilità di abbracciare l’arte come strumento di riscatto. Il 10% del ricavato sarà devoluto ai senzatetto, e durante il periodo natalizio saranno distribuiti cibo e regali ai meno fortunati, in collaborazione con la mensa della Chiesa del Carmine di Napoli.

Riprese e media

L’evento sarà ripreso da media, TV e web nazionali, con la presenza di giornalisti in sala. Un sentito ringraziamento va al Teatro Politeama di Napoli e al Teatro Augusteo per la preziosa collaborazione.

Biglietti e prenotazioni

I biglietti per la serata del 15 dicembre 2025 al Teatro Politeama di Napoli sono disponibili online su Bigliettoveloce al seguente link: bigliettoveloce.it/spettacolo?id=8091