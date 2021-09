Napoli/Festival della Filosofia in Magna Grecia, concluse le giornate di studio sul tema del presente

Napoli, con ieri (12 settembre 2021) hanno avuto fine le tre giornate dedicate al tema del presente organizzate dal Festival della Filosofia in Magna Grecia in collaborazione con l’assessorato alla cultura del comune di Napoli. Giuseppina Russo, Annalisa Di Nuzzo e Salvatore Ferrara hanno gestito ,con la perizia e la passione che li contraddistingue, gli eventi del 10, dell’11 e del 12 settembre 2021. Per l’ultimo giorno sono stati organizzati interessanti laboratori di musica, yoga, dinamiche espressive, espressioni visive e teatro, verso 12:00 è stato poi il turno del dott. Giovanni Morelli che, coinvolgendo il pubblico, ha posto l’attenzione-anche attraverso alcuni esperimenti- sul ruolo della chimica (molto trascurata a livello divulgativo) e sugli aspetti qualitativi che pure la caratterizzano.

”La chimica si nutre anche di logica qualitativa, ma lo sanno poco” ha dichiarato il dott. Morelli, che ha lasciato il posto all’atteso Umberto Galimberti, che ha parlato dell’uomo nella civiltà della tecnica. Citando Heidegger il professore ha sottolineato come

“Grave non è il mondo si stia trasformando in un apparato tecnico, ma che non abbiamo gli strumenti per gestire questa trasformazione e ancor più grave è che non abbiamo un alternativa alla ragione calcolante”

Alle 16 i partecipanti si sono recati al MANN per vivere la travolgente esperienza ,a cura di slidewoord, di incontrare attraverso un portale i visitatori del Colosseo. Si tratta di un’intuizione tutta napoletana di umanesimo digitale per unire i visitatori dei luoghi d’arte.

Attendiamo ora le giornate filosofiche e i viaggi studio nelle classiche mete del Festival.

