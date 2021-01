NAPOLI, FOCOLAIO COVID IN UNA SCUOLA

Napoli (Fuorigrotta) – Focolaio covid in una scuola napoletana a Fuorigrotta (zona stadio San Paolo per intenderci) il ritorno a scuola campano tra sentenze del Tar Campania, ordinanze di De Luca appare ancora alquanto problematico. Questi i fatti: nella giornata del 23 gennaio,sabato, ben quindici alunni e quattro docenti dell’Istituto Comprensivo Statale 91° Minniti che si trova in via Zanfagna a Fuorigrotta sono risultati positivi al virus.

A darne notizia l’Asl Napoli nel consueto bollettino quotidiano. Secondo quanto si apprende già nella giornata di ieri, nello stesso istituto scolastico erano venuti a galla altri casi, appare scontata dunque l’immediata chiusura del plesso scolastico con contestuale operazione di sanificazione obbligatoria.