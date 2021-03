Napoli, Giuseppe Alviti premia l’avv.to Luciano Schifone

Napoli – E’ uno dei più antichi circoli culturali napoletani. Tra i fondatori nel 1987 insieme ad Antonio Parlato, Angelo Manna, Roberto Bigliardo, Bruno Esposito e Marcello Taglialatela c’ era come sempre in prima linea Luciano Schifone.

Il nome si ispira al libro del britannico John Ronald Reuel Tolkien “La compagnia dell’anello”, il primo volume della trilogia della saga “Il signore degli anelli, nasce per rispondere a una esigenza di cultura dell’area del centro destra. È uno spazio libero per presentare libri, tenere mostre, fare convegni, dibattiti, salotti musi-

cali, incontri culturali a 360°”.

Stasera l’ Onorevole Schifone è stato Premiato dal noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti ex Militare dei reparti speciali della Marina ed espressione diretta ex co.b.ar, il sindacalista Alviti, ha voluto omaggiarlo col vessillo storico degli Incursori con il relativo Inno.

“Sono commosso, ringrazio vivamente il Presidente Alviti ha dichiarato l’ Avv. Luciano Schifone, da sempre condividiamo intenti ,iniziative e programmi.

L’ incontro di oggi pomeriggio rappresenta l’ inizio di un nuovo cammino basato su solide radici piantate nelle idee di uno stato sociale ormai dimenticato da molti, ha ribadito G. Alviti che si è detto molto felice di aver avuto l’ occasione di rincontrare il professionista, Schifone uno dei suoi primi maestri quando era responsabile a Napoli del Fronte della gioventù (espressione dei movimenti giovanili del M.S.I.D. N.).