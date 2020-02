Napoli. Grande successo per la 10 km al San Paolo

Oggi si è svolta la decima edizione del San Paolo Sport day. La gara, organizzata dalla atletica Napoli, Enterprise Young e ASD Enterprise Sport & Service, si è corsa sulla distanza dei 10 km ,con partenza ed arrivo sulla meravigliosa pista azzurra dello Stadio San Paolo. Alla presenza del sindaco di Napoli Luigi De Magistriis per ben due volte gli atleti hanno corso il classico giro verso la Mostra d’oltremare e poi all’entrata, per completare i 10 km, davanti ad una affollata e festosa platea.A salire sul podio più alto è stato Nigro Giorgio Mario ,della Carmax Camaldolese, con il crono finale di 32’44’’. Al secondo gradino segue Vetrano Marco tesserato Enterprise Sport & Service, che chiude la sua prova con 33’31’’ , e per finire in terza posizione , Falco Aniello,portacolori della Taburno Runners , con il tempo finale di 34’38’’. Per le donne, la ormai campana di adozione, la magrebina Janat Hannane ,tesserata con il team Finanza Sport Campania , in 38’38’’,davanti , alle nostra campane ,Palomba Filomena ,targata Running Club Napoli in 39’43’’ e terza Stellato Teresa ,Atletica Marcianise, che chiude la sua prova in 41’12’’. Per le società ,la classifica vede salire sul podio la Runners Saviano ( società premiata con la Transenna 2018 ). Gli atleti in gara sono stati 434, di cui 69 donne a fine gara. Perfetta organizzazione e grande lavoro ben fatto dal Gruppo Giudici della Fidal Campana. Ottimo lo speaker della intera mattinata a Fuorigrotta ,Carlo Cantales.