NAPOLI, IL COVID MIETE UN’ALTRA VITTIMA, MUORE UNA GUARDIA GIURATA

no NAPOLI Mi giunge come una pugnalata in pieno petto la notizia della scomparsa del Maresciallo Salvatore Cuomo, in forza alla Patrol Security di Napoli, uomo di rare virtù umane e professionali avanzate che nel lavoro come nella vita dava tutto se stesso per il bene collettivo.

Sul tragico avvenimento si è pronunciato il presidente Alviti sempre sensibile e molto vicino al mondo delle guardie particolari giurate, esprimendo il proprio dolore ed esternando vicinanza alla famiglia così “Lo conoscevo dall’ infanzia giunga il mio più stretto sentimento di costernazione e amore cristiano anche alla famiglia in questo momento tragico, nella certezza che Salvatore anche da lassù ci protegga come ha fatto nella vita terrena. Sia da monito a tutto il governo nazionale come anche le guardie particolari giurate paghino ancora una volta il caro prezzo della vita per tutelare la collettività dal virus covid-19 che è un vero serial killer nella speranza che anche questa morte non venga dimenticata nell’ oblio della generalizzazione e del qualunquismo”.

Vicinanza è stata espressa anche a tutte le guardie particolari giurate della Patrol Security che piangono la perdita di un valido sotto ufficiale, attraverso un messaggio di cordoglio del direttivo dell’ Associazione nazionale guardie particolari giurate giunto al loro Capitano e comandante Ciro Falanga.

Giuseppe Alviti

Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate