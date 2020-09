Problema muscolare per Lorenzo Insigne, per lo scugnizzo napoletano uno stiramento dell’adduttore della coscia destra, nelle prossime ore ci saranno ulteriori controlli per capire quanto dovrà restare fuori.

Quello che è sicuro e che non ci sarà per la super sfida contro la Juventus, gara che vedendo la classifica può valere molto. Di certo le alternative in casa Napoli non mancano per provare il colpaccio a Torino