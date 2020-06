Napoli in finale di coppa Italia senza Manolas

La squadra di Gattuso dovrà fare a meno di Manolas, un’ assenza pesante vista l’importanza del difensore ex Roma. Le due squadre arrivano a questa gara non avendo certo entusiasmato nelle gare di ritorno; ovviamente sarà una finale strana, giocare senza tifosi non è certo il massimo e sicuramente si farà notare l’assenza di pubblico. La gara sarà visibile in chiaro sulla RAI.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ni. Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, L. Insigne

Juventus: Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo