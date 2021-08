Napoli: Inaugurazione della nuova sede delle associazione nazionale guardie giurate

Inaugurazione di un’altra sede delle guardie particolari giurate, oltre alla ‘storica’ sede operativa e quartier generale che si trova ad Arzano , l’associazione guardie particolari giurate inaugura un altro punto d’appoggio che tra poco diventerà immediatamente operativo.

E’ successo tutto stamane alla presenza del presidente nazionale Associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti, già medaglia d’Argento al valor civile ed ex appartenente ai reparti speciali della Marina Militare, insieme a quella che è un altro elemento sicuramente molto molto valido che fa parte dell’associazione ossia la segretaria Nazionale dott.ssa Anna Nesi, entrambi hanno presentato in Via Cupa di Capodichino quella che è a tutti gli effetti una nuova sede operativa dell’Associazione nazionale guardie particolari giurate.

Grande risalto ha avuto l’ evento anche per il progetto a largo raggio d’azione di formazione rivolto alle nuove leve che ambiscono diventare guardie attraverso corsi di formazione finalizzate alla fruizione da parte di aziende richiedenti di personale già qualificato e appunto debitamente formato.

Si ribadisce altresì che Anna Nesi e Giuseppe Alviti hanno ribadito anche la loro disponibilità alla candidatura per quanto concerne Napoli alle prossime elezioni regionali, per quanto riguarda la Settima Municipalità con Moschetti Presidente in Forza Italia