Napoli, “La barca è affondata, che dobbiamo aspettare più”/La protesta dei commercianti

Napoli-“La barca è affondata, che dobbiamo aspettare più”, uno degli slogan risuonati durante la manifestazione di centinaia di ristoratori e piccoli commercianti, tenutasi ieri a Napoli presso la sede della Regione Campania e in via Caracciolo, per protestare contro le misure restrittive e la chiusura, a partire da oggi, di tutti i locali commerciali dalle 23:00 alle 5:00. Tra marzo e aprile, lamentano i protagonisti della protesta, hanno chiuso decine di attività e attualmente molti non riescono a pagare tutte le utenze.

Protesta sul lungomare- Via Caracciolo Video pubblicato da Lele Andani https://www.facebook.com/SpazioNapoliPage/videos/4660837870657713/

Video pubblicato da “Il Mattino” servizio di Oscar De Simone