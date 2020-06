Napoli la Coppa e’ tua

Un Napoli accorto e tonico vince la finale di Coppa Italia contro una Juventus che , nonostante il lungo possesso palla , non riesce quasi mai a mettere paura alla difesa biancazzurra .

Una partita iniziata secondo un copione già’ scritto.La Juve a fare gioco con il Napoli tutto dietro la linea della palla a ribattere colpo su colpo gli attacchi bianconeri e pronto a ripartire in contropiede.

Primo tempo senza emozioni e con solo due palle goal una per parte entrambe neutralizzate dai portieri.

Secondo tempo iniziato così’ come si e’ concluso il primo. Juve ancora all’ attacco ma Napoli sempre in partita. Poi dal 70esimo minuto in poi Napoli sale in cattedra e sfiora il goal prima con Milik e proprio al 90esimo a seguito di un batti e ribatti a due metri dalla porta di Buffon.

Fischio finale e lotteria dei rigori che risulta fatale ai Piemontesi che sbagliano i primi due tiri dal dischetto. Il Napoli ne realizza 4 su 4 e vince la partita con il risultato di 4 a 2