Napoli – Leicester 3 a 2 – Azzurri ai playoff di Europa League come da obiettivo

Mai infortunio fu più fortunato di quello accaduto al messicano, povero Lozano però!

Tabellino Marcatori: 4′ pt Ounas (N), 24′ pt Elmas (N), 27′ pt Evans (L), 33′ pt Dewsbury-Hall (L), 8′ st Elmas (N).

Il Napoli vince contro il Leicester e conquista il passaggio ai playoff di Europa League: la squadra di Spalletti passa da seconda dietro lo Spartak Mosca, vittorioso a Varsavia. Nel primo tempo, i partenopei passano avanti con Ounas ed Elmas prima del ritorno degli inglesi in rete, con Evans e Dewsbury-Hall. Ad inizio ripresa, Elmas riporta definitivamente avanti gli azzurri.

A dirla tutta, vista la differenza di spesa che gli inglesi hanno fatto a inizio stagione, le Foxes sono i veri sconfitti del girone, retrocessi in Conference League. Gli azzurri potevano finire addirittura primi, se al 98’, i polacchi non avessero sbagliato il gol del pareggio con Pekhart, che ha mandato nelle braccia del portiere russo il calcio di rigore e, con esso, il gol del possibile 1-1 finale.

Paradossalmente, mai infortunio fu più fortunato di quello accaduto al messicano, povero Lozano! Una stagione maledetta per lui. Però, a dire la verità, finché è stato in campo è risultato quasi disastroso ieri sera, con Di Lorenzo non in campo. È normale che si possa giocare qualche partita non proprio al top, stakanovista del Napoli, e con Demme ancora non presente al cento per cento fisicamente, provato dalle problematiche post Covid-19, ma Lozano ci ha messo del suo dal punto di vista tattico. Gli inglesi, sulla corsia destra del Napoli, sono andati spesso in vantaggio, trovando davanti carreggiate libere neanche si fosse trattato della terza corsia Caserta – Salerno! L’uscita di El Chucky ha sistemato una situazione tattica al Napoli, che alla fine ha portato all’ambita vittoria.

Gli azzurri hanno ripreso a giocare da squadra dopo l’uscita di Lozano; anche se non si è trattato meramente di una questione tattica. Il Napoli ci mette l’anima, sempre, sembra somigliare sempre di più a quei film di Sergio Leone: “Al cuore, Ramon, al cuore!”

La formazione schierata ieri sera al Maradona non era la migliore, ma di sicuro quella è gente che lotta fino all’ultima goccia di sudore, fino alla fine ogni partita. Certo non si può fare a meno di sottolineare che con Juan Jesus in difesa al posto di Koulibaly si prendono una caterva di reti. Questo elemento, sommato alla mancanza di frangiflutti in mediana, come Fabian Ruiz e Anguissa, allo schieramento di calciatori come Elmas, che è un calciatore “scostumato” tatticamente parlando, e Ounas, e al fatto che Lozano e Zielinsky siano poco propensi alla fase di protezione, prendere reti diventa inevitabile. Copertura preventiva troppo ridotta, scarsa attenzione difensiva. La novità consiste nel fatto che questi atleti si sentono parte di un progetto alto, quindi si dimostrano duri a mollare. Basta rivedere le sconfitte finora subite dai partenopei per rendersi conto che nessuna delle avversarie che hanno vinto contro il Napoli, lo ha fatto con tranquillità.

Una nota di merito per il polacco, vero mattatore del match, che in questo momento critico per la squadra di Spalletti sta prendendo per mano il gruppo, donando qualità e quantità evidente, tenendo a galla gli azzurri: Piotr Zielinsky, in questo momento, è la vera anima dei partenopei. Per il bene del calcio, ci auguriamo che l’attesa della sua esplosione sia definitivamente terminata.

E ci auguriamo anche che, d’ora in avanti, Petagna venga apprezzato dalla torcida napoletana per il calciatore che si sta dimostrando, un vero gladiatore, che anche ieri si è battuto come un leone, tenedo fino all’ultimo minuto in apprensione la difesa inglese.