Napoli – Lotta ai commercianti che vendono alcol ai minorenni durante il fine settimana

NAPOLI – L’abuso di alcol è fra le prime cause di morte e non si fa mai abbastanza per combatterlo. Specialmente nel corso del fine settimana, durante quella che viene comunemente chiamata “movida”, l’uso e l’abuso di sostanze alcoliche è fin troppo abusato ed i maggiori fruitori sono proprio i minorenni. Quella che dovrebbe essere una serata all’insegna del divertimento si rileva sempre più pericolosa con giovanissimi/e che, a causa dell’abuso abnorme di alcol, finiscono in “coma etilico”.



Ed in questo stato di cose a farla da padroni sono proprio i gestori dei locali pubblici che non controllano l’età dei giovani avventori che si presentano davanti ai loro banconi e ne approfittano per aumentare i loro guadagni. Ben vengano, dunque, i controlli da parte delle Forze dell’Ordine, siano esse Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Nel corso di questo fine settimana molto intensi sono stati i controlli dell’Arma dei Carabinieri a Napoli e in provincia.



I carabinieri della Compagnia Centro e del Reggimento Campania hanno sanzionato, per aver somministrato alcol a minori, i titolari di due locali su Vico Lungo Teatro Nuovo, il titolare di un locale in zona Montecalvario e quello di un’enoteca in piazza Monteoliveto. 7 i casi accertati, ognuno dei quali è stato perseguito con una sanzione di 300 euro. Poco distante, proprio in piazza Monteoliveto e in piazza del Gesù, i militari hanno beccato e segnalato alla prefettura 6 giovani trovati in possesso di hashish, cocaina e marijuana in piccole quantità. Al vicoletto Belledonne i carabinieri hanno denunciato per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone il proprietario di un bar in cui stavano diffondendo musica da discoteca ad alto volume oltre gli orari consentiti.



Più giù, su via Riviera di Chiaia, è stato sanzionato un parcheggiatore abusivo. Al Vomero invece la Compagnia ed il Reggimento Campania hanno riscontrato l’irregolarità in 3 locali. In due pub ed in una rosticceria i militari hanno colto i commercianti in flagrante a somministrare birre a ragazzi di 16 e 17 anni. La violazione si è ripetuta con 9 ragazzi perciò sono state elevate altrettante contravvenzioni. Tra Via Luca Giordano, inoltre, in Via Rossini, Via Scarlatti, al Rione Alto, in Piazza Medaglie d’Oro e in Piazza Immacolata, i Carabinieri della Compagnia Vomero hanno sorpreso 10 assuntori, più della metà dei quali minorenni, in possesso marijuana e cocaina per uso personale. I ragazzi sono stati segnalati al Prefetto e sono stati sequestrati loro 17 grammi di marijuana e uno di cocaina.