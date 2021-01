Napoli, medico del Pascale lucrava su alcuni malati oncologici

Napoli – Presso il Tribunale del capoluogo campano è stata depositata ed immediatamente eseguita una ordinanza di custodia cautelare di arresti domiciliari nei confronti di un conosciuto dirigente medico, Raffaele Tortoriello, dell’istituto nazionale tumori Pascale di Napoli.

Il medico, tra l’altro già direttore del day surgery ed era stato già interdetto dalla professione, perché indagato per violenza sessuale, ma ora la sua posizione si è aggravata a seguito di nuove risultanze investigative abbastanza gravi.

Il dottore in questione, in più occasioni ,avrebbe posto in essere reiterate azioni e condotte finalizzate all’inquinamento delle prove raccolte a suo carico con episodi di concussione e malasanità reiterati nel tempo.

Secondo le ulteriori risultanze, l’uomo ha prospettato a dei malati e ad alcuni pazienti oncologici gravi (donne in particolar modo) la possibilità di effettuare un intervento chirurgico invece non assolutamente necessario.

Il suo obiettivo sarebbe stato chiaro per gli inquirenti, ossia indurre i pazienti a sottoporsi ad operazioni a pagamento in una struttura sanitaria diversa dall’Ospedale Pascale di Napoli nel quale egli stesso prestava servizio.

L’ordinanza di custodia, emessa dal giudice per le indagini preliminari (GIP) del tribunale di Napoli, è stata eseguita nella giornata odierna, dai carabinieri del NAS e dagli agenti del commissariato di polizia Napoli-Arenella.