Napoli/ necessario battere il Milan per avvicinarsi la vetta

Sarà un Napoli-Milan di fuoco quello di questa sera al San Paolo. Una gara che può permettere agli azzurri di raggiungere in classifica proprio il Milan. Di sicuro il Napoli farà affidamento ad Insigne, che nella pausa per le nazionali si è messa in mostra. Esame della situazione, invece, in casa Milan, dopo qualche prestazione non proprio fantastica.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Bakayoko; Politano, Elmas, Insigne; Mertens.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović.