NAPOLI – Nel quartiere Poggioreale la Polizia denuncia uomo armato di coltelli

NAPOLI – Lunedì sera, 20 aprile 2020, gli agenti del commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in Via Nuova Poggioreale una persona che, in evidente stato di alterazione da alcol, camminava brandendo due coltelli.

I poliziotti hanno bloccato H.H., 44enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, in possesso di due coltelli della lunghezza di 35 e 40 cm, e lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e lo hanno sanzionato per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.