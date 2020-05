NAPOLI – Nel rione Traiano 43enne trasportava 78 grammi di cocaina. Arrestato dai Carabinieri

NAPOLI – I Carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli, nell’ambito di un servizio anti droga nelle aree di Soccavo e rione Traiano, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio g.m., 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno fermato l’uomo, che viaggiava in sella al suo scooter, nel quartiere di Rione Traiano, ma già alla prima richiesta del perché fosse in zona (per le attuali restrizioni al movimento da normativa Covid) si è dimostrato particolarmente agitato.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 78 grammi di cocaina suddivisa in diversi piccoli involucri. Sequestrato anche il mezzo utilizzato per il trasporto illecito. L’uomo è stato condotto al carcere. i Carabinieri hanno anche sanzionato il 43enne per le normative anti-contagio.