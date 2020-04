Napoli/ Nunzia Capasso ricorda Aldo Masullo, filosofo raffinato e sensibile

In ricordo di Aldo Masullo, pubblichiamo la nota della prof.ssa Nunzia Capasso che ,come tantissimi studenti della Federico II di Napoli,si è formata sui testi di uno dei maestri della filosofia.

Oggi Napoli piange la scomparsa di un grande pensatore, ha perso uno dei simboli della filosofia contemporanea:il professore Aldo Masullo, filosofo raffinato e sensibile, capace di raccontare quell’esistenza su cui instancabilmente provava a riflettere. Nacque ad Avellino nell’aprile del 1923, trascorre i primi dieci anni della sua vita a Torino, per poi tornare in Campania, precisamente a Nola, dove frequenta il liceo. Dal 1940 al 1944 Masullo frequenta l’università a Napoli, la Facoltà di Filosofia, ma nel frattempo continua a vivere intensamente i circoli culturali della sua città. In questi anni sviluppa una rilevante ricerca filosofica che si discosta dallo storicisimo crociano, che domina quegli anni nell’Ateneo partenopeo. Intensa è stata la sua attività accademica: Libero docente di Filosofia teoretica dal 1955; professore ordinario dal 1967; dal 1984 al 1990, direttore del Dipartimento di Filosofia dell’ Università di Napoli; altrettanto significativa quella politica: dal 1972 al 1976 è stato Deputato al Parlamento e, dal 1976 al 1979, Senatore della Repubblica e Parlamentare europeo; nelle due ultime legislature è stato Senatore della Repubblica.

Ricordo quando in Facoltà c’era una sua lezione: un evento! Piccole aule gremite, gruppi di giovani attenti e pronti ad accogliere le sue sapienti parole. Io ero tra loro. Mi era capitato di sentir parlare di Masullo ad un corso di didattica, fu illuminante. Subito cominciò la mi ricerca, così mi capitò tra le mani “Metafisica. Storia di un’idea” in cui propone un’esplorazione dell’esperienza umana e del senso del tempo davvero significativa. Grazie a lui l’esistente, la parola ferita, il tempo e la libertà sono diventati temi che oggi, più di ieri, sono oggetto, per me, di ricerca.

Sono certa che con la sua scomparsa un tempo finisce, ma mi auguro che quei giovani, a cui si è sempre rivolto, facciano tesoro della sua eredità.

<<Il filosofo è un uomo come tutti gli altri che persegue la capacità del vivere non prigioniero della sua confusione ma spalancando gli occhi».