Napoli. Proteste nel centro della città.

Un fatto giá preannunciato sui social da ieri pomeriggio.

Centinaia di persone stanno sfilando nel centro di Napoli per protestare contro il coprifuoco Covid, imposto dalla Regione Campania, che è entrato in vigore alle 23 di oggi, 23 ottobre. I manifestanti si stanno dirigendo verso il Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania.

La causa è nell’annuncio di De Luca sul possibilissimo lockdown in Campania a causa dei numerosissimi contagi fatto nel primo pomeriggio del 23 ottobre.

La notizia ha acceso la miccia. Le prime proteste sono arrivate dai commercianti. Centinaia di persone, tra le quali molti piccoli imprenditori, ristoratori e albergatori, si sono riversati in strada per dire “NO alle restrizioni, no al lockdown!”.