Napoli prova a vincerle tutte e poi si vedrà

Dovrà provare a vincere tutte le partite il Napoli per sperare in un posto champions, la squadra di Gattuso non può più sbagliare e deve anche sperare in un calo abbastanza vistoso dell’Atalanta.

Sembra infatti quasi più probabile provare a vincere la champions, che recuperare tutti quei punti. Certo per come si era messa la stagione la vittoria della coppa Italia è stata sicuramente un ancora di salvataggio, gli azzurri dovranno vedersela con Hellas Verona. I veronesi arrivano dalla bella vittoria di ieri contro il Cagliari per 2-1

Risultati: Lecce-Milan 22/6, Fiorentina-Brescia 22/6, Bologna-Juventus 22/6, Spal-Cagliari 23/6, Hellas Verona-Napoli 23/6, Torino-Udinese 23/6, Genoa-Parma 23/6, Inter-Sassuolo 24/6, Roma-Sampdoria 24/6, Atalanta-Lazio 24/6