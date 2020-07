NAPOLI. Salvini e Meloni incontrano Caldoro. La crisi delle vecchie alleanze ed i nuovi scenari politici.

A costo di compromettere rapporti e alleanze. Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno capito che la situazione Regionali in Campania per il centrodestra è più grave di quanto non potessero immaginare. Per questo hanno convocato a Roma Stefano Caldoro a causa dei risultati impietosi dei sondaggi e per via della situazione di Forza Italia in Campania,praticamente traslocata in Italia Viva.

Una situazione che mette a rischio la candidatura di Caldoro, si prospetta infatti un cambio di direzione probabilmente in favore di Edmondo Cirielli o del designato vice Aurelio Tommasetti.

Intanto le “larghe intese” auspicate da Matteo Renzi e Silvio Berlusconi tempo fa, ora sono realtà. L’ipotesi di entrare in maggioranza con i giallorossi, sembra affascinare molto Berlusconi che inizia ad accarezzare anche l’idea di unirsi ufficialmente a Matteo Renzi per dar vita a “Forza Italia Viva”.

Un fascino dovuto soprattutto alle circostanze negative in merito alla sopravvivenza del partito Berlusconiano.

Varie le figure di spicco che si sono “trasferite” sul versante Renziano. Dopo Francesco Guarino, vicino all’eurodeputato Fulvio Martusciello, anche Pietro Smarrazzo, che è stato coordinatore dei giovani di Fi, ha scelto di aderire alla squadra Renziana e prima di lui il sindaco di Liveri Raffaele Coppola.

D’altro canto, vi sono coloro che invece hanno deciso di sostenere De Luca.

Clemente Mastella che ha voltato le spalle a Fi per sostenere quest’ultimo, e sulla stessa linea anche Aldo Patriciello che ha dichiarato di voler essere fedele a Berlusconi, ma non al partito, tanto da voler sostenere anche lui il governatore uscente perché “agli amici do sempre una mano”.Infine anche Flora Beneduce, l’ex consigliera regionale, dopo anni di militanza nel centrodestra sarà candidata nella lista ‘De Luca presidente’.

Salvini e Meloni hanno capito il gioco di Berlusconi e vorrebbero evitare di crollare a picco con Fi. Ecco perchè hanno convocato d’urgenza Caldoro: per capire cosa sta esattamente succedendo in Campania e prendere provvedimenti, tra cui anche la possibilità di cambiare il candidato governatore alla vigilia delle elezioni.