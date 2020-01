Napoli: Scontro fra tre treni. Aggiornamenti

Napoli– Stamane abbiamo dato notizia del grave incidente avvenuto intorno alle 7 tra tre treni della Linea 1 della metropolitana, all’altezza della fermata di Piscinola. Trovate la ricostruzione nell’articolo pubblicato stamattina su Belvederenews (in fondo alla pagina).

Pubblichiamo ora degli aggiornamenti.

La linea 1 della metropolitana di Napoli è ferma anche poiché sul posto sono giunti i magistrati della procura di Napoli (con carabinieri e vigili del fuoco) per eseguire i primi accertamenti

Sarà, infatti, aperto dalla Procura un fascicolo (per ora senza indagati) per valutare ipotesi di reato che vanno dalle lesioni colpose al disastro ferroviario.Quest’ultima ipotesi sembra ,però, poco probabile, considerando che i feriti,fortunatamente,non sono in pericolo di vita.

I pm dovranno verificare se il convoglio partito dal deposito abbia rispettato il semaforo rosso. Se le immagini e le telecamere di bordo e quelle che ci sono lungo la linea ferroviaria confermeranno questo dato, allora sarà necessario comprendere se il sistema di sicurezza era funzionante.

L’ indagine si concentrerà anche sui sistemi frenanti dei mezzi per valutare se lo scontro era evitabile o se ci siano state delle disattenzioni

Il macchinista, intanto, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli ha riportato un “trauma cranico e shock emotivo”.