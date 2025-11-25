Napoli si prepara a rafforzare la sua posizione di hub globale della world music con la quarta edizione di “Napoli World”, il professional meet-up and showcase festival diretto da Enzo Avitabile. L’evento, in programma dal 27 al 29 novembre 2025, trasformerà la città in un crocevia internazionale di suoni, culture e scambi commerciali.

Cuore pulsante della kermesse sono i live. Dalla call for artists di luglio, che ha raccolto oltre 150 candidature globali, sono stati selezionati 14 progetti innovativi. Questi artisti si esibiranno in showcase ad alto potenziale di booking di fronte a una platea internazionale di operatori. La selezione, un melting pot di voci, include: Ahmed Eid (Palestina), Mariaa Siga (Senegal/Francia), Lionel Kizaba (Canada/RDC), Yacine Rosa (Capo Verde), Valérie Ékoumè (Camerun/Francia), TTGS (Corea del Sud), Adil Smaali & Elements of Baraka (Marocco/Francia), Sandro Joyeux (Italia/Francia), Magalì Sarè & Manel Fortià (Catalogna/Spagna), Ylenia Cuzzolino, Fiorenza Calogero, Mimmo Epifani, LINDAL e Christian Di Fiore (Italia).

La kermesse si apre con un ricco calendario di anteprime focalizzate su formazione e reti. Mercoledì 26 novembre, alla Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti, si terrà l’incontro “Soy Mùsico, e ahora que?” a cura di Mar Rubiralta dell’agenzia spagnola Balaiò Produccione. Giovedì 27 novembre, nella stessa sede, il laboratorio “Opportunità di internazionalizzazione per artisti italiani” a cura di Davide Mastropaolo.

Sempre giovedì 27, dallle 18:00, l’Auditorium del Conservatorio San Pietro a Majella ospiterà la cerimonia di apertura “SORE – Un Ponte Napoli/Marsiglia”. La serata inaugura una partnership strategica tra le due città mediterranee con i live del Melis Mandolin Quintet di Napoli e del Nov’ Mandolin di Marsiglia, in un dialogo che include un omaggio al liutaio napoletano Raffaele Calace. A seguire, il maestro Enzo Avitabile darà il via al festival con una prima assoluta in trio. Completa la serata l’esibizione dei LINDAL.

Venerdì 28 novembre, al Conservatorio di Napoli, doppio appuntamento per gli addetti ai lavori: “Voices from Southwest Asia and North Africa”, presentazione del progetto NEST-Music Incubator, e il panel “Transglobal World Music Chart – 10 Years Celebration”.

Il festival si consolida come piattaforma essenziale per l’internazionalizzazione degli artisti italiani e come nodo cruciale per i network del live entertainment mondiale. Tre giorni intensi di showcase, conference, workshop e networking dedicati a chi crede nel potere della contaminazione artistica.

“Napoli World” è organizzato da Italian World Beat e Audioimage. L’anteprima del 27 novembre è promossa dal Comune di Napoli nell’ambito di “Napoli Città della Musica”. Il festival è promosso e finanziato dal Ministero della Cultura ed è parte di “UPBEAT – The European Showcase Platform for World Music”, progetto Ue che riunisce i 15 festival più influenti del continente.