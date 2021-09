Napoli, speciale elezioni. G. Alviti, nella 4 municipalità schede elettorali mai inviate agli aventi diritto.

Napoli – Nell’ anno del Signore 2021, a Napoli, precisamente nella Quarta Municipalità ancora devono essere recapitate a neo diciottenni e nuovi residenti le tessere elettorali onde permettere la regolare e la giusta partecipazione al voto della cittadinanza avente diritto.

Tale disagio provoca una serie di gravi disguidi, tra l’altro persone afflitte da un burocratese assassino quotidiano che va dalle cartelle esattoriali alle file alla posta come anche le attese per prenotare una visita ambulatoriale, ricorrono al consigliere di municipalità conosciuto o al politicante di turno per chiedere ” il favore/diritto” di poter agevolare a fargli arrivare la tessera elettorale.

Orbene ci è giunta voce che taluni politici politicanti si mettono volentieri a disposizione “lisciando” anche e molto agevolmente il nome del candidato da favorire votandolo.

Giuseppe Alviti, responsabile Dipartimentale di Forza Italia per Napoli per la Sicurezza e la vivibilità nonché uno dei candidati, candidato capolista alla quarta municipalità ha già inoltrato regolare esposto alle autorità competenti per controllare e arginare tale fenomeno illecito e di voler sollecitare le municipalità tutte con maggiore attenzione alla Quarta municipalità dove si sono registrate più defezioni nel recapito delle tessere elettorali di porre presto rimedio con l’invio delle stesse, se ciò non fosse si invierà denuncia alla Procura della Repubblica competente, per l’illecito amministrativo che la struttura municipale inadempiente ha così deliberatamente e volutamente consentito.

Queste le dichiarazioni conclusive del presidente della guardie giurate “Il voto è sacro e non deve pesare sull’ elettore nessun aggravio burocratico specialmente se non ha colpa ponendo fine anche ai finti favori”, ha concluso così il noto sindacalista napoletano.