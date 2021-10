Napoli: sportello antiviolenza contro le donne con l’ausilio dell’associazione guardie giurate

Sta per sorgere a Napoli un altro sportello antiviolenza sulle donne questo un breve ‘sunto’ dei fatti e di quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni.

Il tema della violenza sulle donne è sempre abbastanza delicato e di stretta attualità.

Il centro antiviolenza che fungerà all’occorrenza anche da sportello di ascolto per tutte le donne che dovessero riscontrare, tale problematica, il tutto è sorto a seguito di un for­te de­si­de­rio da parte del­la se­gre­ta­ria na­zio­na­le Anna Nesi, coor­di­na­tri­ce di For­za Ita­lia per Az­zur­ro Don­na del cen­tro sto­ri­co di Na­po­li, il predetto centro a antiviolenza, mira a di­ve­ni­re os­ser­va­to­rio dei bi­so­gni del­le don­ne evol­ven­do e cre­scen­do in ter­mi­ni di ini­zia­ti­ve e pro­po­ste, di te­ma­ti­che ap­pro­fon­di­te e di re­la­zio­ni con gli al­tri ser­vi­zi so­cio-sa­ni­ta­ri, for­ze del­l’or­di­ne e real­tà del pri­va­to so­cia­le. Lo Spor­tel­lo Don­na­Si­Cu­ra, ol­tre a por­si come luo­go di pro­mo­zio­ne del­la cul­tu­ra di ge­ne­re, di sen­si­bi­liz­za­zio­ne e di so­ste­gno di reti di don­ne come uno spa­zio di ac­co­glien­za, ascol­to e con­su­len­za, ha mes­so fin da su­bi­to in luce la pro­ble­ma­ti­ca del­la vio­len­za con­tro le don­ne qua­le for­ma di di­sa­gio dif­fu­sa e tra­sver­sa­le nel­le di­ver­se fa­sce so­cia­li-cul­tu­ra­li-eco­no­mi­che coin­vol­gen­do l’Am­mi­ni­stra­zio­ne Co­mu­na­le nel­l’im­pe­gno a con­tra­sta­re la vio­len­za sul­le don­ne. Il Cen­tro An­ti­Vio­len­za Don­na­Si­Cu­ra, sa­ra’ per la pro­mo­zio­ne di stra­te­gie con­di­vi­se con l’o­biet­ti­vo di pre­ve­ni­re e con­tra­sta­re la vio­len­za sul­le don­ne in cui sono pre­sen­ti sog­get­ti pub­bli­ci, for­ze del­l’or­di­ne, isti­tu­ti sco­la­sti­ci e as­so­cia­zio­ni­smo.Il Cen­tro An­ti­Vio­len­za Don­na­Si­Cu­ra Strut­tu­ra mi­ra­ta al­l’ac­co­glien­za di don­ne vit­ti­me di vio­len­za in qual­sia­si for­ma essa si con­cre­tiz­zi, sia essa fi­si­ca, psi­co­lo­gi­ca, ses­sua­le. L’as­so­cia­zio­ne of­fre un ser­vi­zio di in­for­ma­zio­ne, ascol­to e con­su­len­za e pro­muo­ve ini­zia­ti­ve di sen­si­bi­liz­za­zio­ne ri­spet­to al tema del­la vio­len­za con­tro le don­ne. Don­na­Si­Cu­ra fa par­te di una rete di coor­di­na­men­to in cui nu­me­ro­si ser­vi­zi pub­bli­ci e pri­va­ti si im­pe­gna­no nel­le at­ti­vi­tà di con­tra­sto alla vio­len­za. Le don­ne che ac­ce­do­no al ser­vi­zio sono ga­ran­ti­te nel­l’a­no­ni­ma­to e nel­la se­gre­tez­za. Par­ti­co­la­re at­ten­zio­ne è po­sta alla pro­te­zio­ne de­gli spa­zi de­sti­na­ti al­l’a­scol­to.

Sull’apertura di questo sportello antiviolenza è stata esternata anche una gran­de sod­di­sfa­zio­ne è sta­ta espres­sa dal lea­der sto­ri­co del­l’as­so­cia­zio­ne na­zio­na­le guar­die giu­ra­te di Napoli, il presidente Giu­sep­pe Al­vi­ti, sin­da­ca­li­sta par­te­no­peo che da sem­pre, non da ieri si bat­te con­tro la vio­len­za sul­le don­ne.

Seguiranno aggiornamenti