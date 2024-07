Napoli, una targa per Franco Di Mare. In esclusiva il commento di Gennaro Acampora.

Stamane si è svolta la consegna di una targa commemorativa del giornalista e inviato di guerra napoletano Franco Di Mare, scomparso di recente.

Il riconoscimento, avvenuto da parte del Consiglio comunale di Napoli, nella persona della sua presidente Enza Amato, è stato consegnato al fratello dell’ex direttore di RAI 3.

La presidente Amato non ha esitato a definire Di Mare “un esempio di integrità e passione per la verità”.

Tra i promotori dell’iniziativa i consiglieri del Pd Gennaro Acampora e Maria Grazia Vitelli.

Gennaro Acampora

Abbiamo raggiunto Gennaro Acampora per un commento: “Una volta appresa la drammatica notizia della scomparsa di Franco Di Mare, come gruppo del Partito Democratico abbiamo immediatamente sentito la necessità di promuovere alcune iniziative in consiglio comunale. La prima, grazie anche all’impulso della consigliera Mariagrazia Vitelli, si è svolta il 17 luglio scorso accogliendo tra i nostri banchi i fratelli del giornalista, ascoltando le parole del sindaco per un ricordo commosso e commovente, osservando un minuto di silenzio per rendere omaggio a un grande napoletano. Abbiamo poi consegnato alla famiglia una targa del Comune, sottolineando da una parte il valore umano e professionale, dall’altra il legame forte, stretto e profondo con la nostra città. Chiaro che tutto questo ci spinge a trovare altri momenti e altre iniziative adeguate insieme all’amministrazione, perché Franco Di Mare non è stato soltanto un professionista vanto del servizio pubblico della Rai e un giornalista di razza, ma anche un uomo dal cuore immenso ma anche dalla schiena dritta, che non ha mai dimenticato la sua terra e i suoi valori, una figura esemplare che ci ha lasciato troppo, troppo presto“.

