Napoli, travolte sulle strisce a Porta Nolana: due donne morte, fermato un 34enne

Due donne di nazionalità ucraina sono state investite da una Mercedes ad alta velocità in una zona poco illuminata. Una è morta sul colpo, l’altra è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale. Il conducente è stato sottoposto a test alcolemici e tossicologici. Tragedia nella tarda serata a Napoli, nella zona di Porta Nolana, dove due donne sono state travolte mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Secondo una prima ricostruzione, una Mercedes guidata da un uomo di 34 anni, residente in città, le ha investite a velocità elevata. L’impatto è stato violentissimo: una delle due donne è morta sul colpo, mentre l’altra, soccorsa e trasportata d’urgenza all’Ospedale, è deceduta poco dopo il ricovero. Entrambe sarebbero di nazionalità ucraina; sono in corso le procedure ufficiali di identificazione. Dopo l’investimento, l’auto ha proseguito la sua corsa finendo contro alcune vetture parcheggiate lungo la carreggiata, provocando ingenti danni. L’area, descritta come scarsamente illuminata, è stata transennata per consentire i rilievi tecnici da parte delle forze dell’ordine. Il conducente è stato fermato e accompagnato in una struttura sanitaria per essere sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, verificare la velocità del veicolo e accertare eventuali responsabilità. Tutti i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Nelle prossime ore saranno determinanti i risultati degli accertamenti per chiarire se si tratti di omicidio stradale aggravato.