Napoli troppo sprecone, Spezia ne approfitta e ottiene i tre punti

Arriva subito la prima sconfitta ler il Napoli nel 2021.

La squadra azzurra si è dovuta arrendere allo Spezia. Una gara in cui il Napoli ha sprecato davvero troppo, con alcune occasioni create davvero eclatanti da sbagliare.

Queste le parole di Gennaro Gattuso hai colleghi della Gazzetta:

“Poca cattiveria sotto porta? Non lo so, siamo una squadra che crea tanto. È difficile parlare di questa gara, bisogna capire perché succede, il problema è che quando sbagliamo un passaggio perdiamo in sicurezza.Sulla questione tiri che dire, siamo la prima squadra d’Europa per occasioni create. Siamo troppo nervosi, perdiamo la testa all’improvviso, ma la qualità del gioco c’è. Sono stati fatti troppi errori di valutazione, certo il gol è un problema, non penso che sia solo sfortuna. Non c’è veemenza, forse è anche un problema mio, forse non sono bravo a far capire ad alcuni giocatori con quale veemenza si debba andare a concludere”.