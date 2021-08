Napoli, furto bicicletta a donna disabile

Episodio di furto di una bicicletta avvenuto a Napoli dove in un’ apparente domenica tranquilla succedono anche episodi che non dovrebbero accadere.

Napoli talvolta si trasforma nella città dell’ arroganza e del malaffare dove regna incontrastata la delinquenza comune e alle 6 del mattino di Domenica.

Qualche considerazione e qualche domanda sorgerebbe spontanea ma si può nell’assoluto oblio dello stato latitante al Centro Direzionale di Napoli si può rubare una bicicletta?

Il furto poi della bicicletta ha riguardato una donna sembra disabile che tra l’altro usava la propria biciletta per terapia psicologica distensiva.

Ma è mai possibile che al momento dei fatti nessuno ha visto niente ? Nessuno ha fatto qualcosa e non ci sia nessuno a cui fare riferimento e nessuno che controlli?

Sull’ episodio alquanto vergognoso, si è soffermato il presidente delle guardie Giuseppe Alviti con qualche breve dichiarazione “Napoli è vergognosamente abbandonata a se stessa, faccio appello ai candidati sindaci che fanno propaganda elettorale qui al centro direzionale dove ci sono i palazzi del potere autoritativi e politici regna l’ illegalità diffusa, vergogna per i tanti soldi spesi per le campagne elettorali e mai soldi spesi per la sicurezza e la prevenzione sulla criminalità.

Una vergogna è dir poco. Una donna che per terapia psicologica distensiva scende in bicicletta deve ritornare piangendo perché gli hanno preso la bici. Neanche nel Burundi si verificano questi fatti, i cannibali sono esseri più civili. Napoli non può cambiare se Lo Stato non imponga con forza la sua presenza territoriale sociale h 24, e se non fa questo lo Stato è complice del malaffare.

Le associazioni “Libera” e varie con le sue mirabili manifestazioni mediatiche non hanno risvegliato nessuna coscienza. Dobbiamo solo fuggire da Napoli e da un Italia che oramai è fondata sull’ arrivismo e malaffare, Palamara Docet. Sono arrabbiato e disgustato.

Cercherò ancora un appuntamento col Prefetto e Questore di Napoli, bisogna tutelare i più deboli Vergogna…. Vergogna…. Vergogna”

Questo quanto il breve intervento da parte dal presidente della e sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader Associazione Guardie Particolari Giurate