Napoli – Verona 0 a 0 Prima o poi add’ha passà a nuttata, speriamo quanto prima

La Lazio di Sarri continua a mangiare punti, e a nostro parere potrebbe da qui alla fine fare filotto, quindi la situazione si fa sempre più preoccupante.

Aprile è stato per gli azzurri il mese peggiore, in quanto a risultati e iattura, come normale che fosse, la squadra ha subito un calo fisico o forse di tensione, che in una stagione lunga e travagliata, come in un torneo di calcio impegnativo, come quello italiano o di Champions, da sempre è accaduto, anche alle migliori squadra, paga dazio la pattuglia di Spalletti, nel momento forse meno opportuno, alle soglie di un incontro, forse il più rilevante in assoluto, come quello del ritorno dei quarti di Coppa dei Campioni, che sta portando i partenopei a rallentare, terribilmente, nella corsa scudetto.

Il turnover eccessivo,non ha mai prodotto, in questa stagione, buoni fini, il Napoli pareggiò in casa con il Lecce, nel primo tentativo di turnazione eccessiva, è uscito dalla Coppa Italia nel secondo caso, contro la Cremonese, ha regalato un punto al Verona e due alla Lazio, nella classifica di campionato, purtroppo alcuni calciatori quando vengono chiamati in causa, per dimostrare che sono all’altezza dei titolari, vengono meno, ieri i vari Demme, Raspadori, Elmas, Olivera e Lozano hanno dimostrato di non meritare il confronto con i loro alter ego, assenti appunto per ritrovarsi più tonici, pronti per il match clou di martedì prossimo, tutto ciò ci auguriamo non sia invece una sorta di buco nero, dove la squadra si sta imbustando, per rincorrere chimere, a molti basta vincere il campionato, per altri sogni, possiamo rimandare.

Ieri una ennesima lezione, di quanto risulti inutile il possesso palla, se poi alla fine non si mette il pallone in porta, tenere la palla senza mai essere incisivi sotto rete avversaria, non serve a nulla, se non per le statistiche degli analisti, che si sa nel calcio ci azzeccano come quegli economisti, che fuoriescono solo dopo che scoppia una crisi economica, crisi che fino al giorno prima, non avevano mai messa in considerazione.

Il Napoli diciamolo da un poco non gioca più sciolto, sarà stata l’assenza di Osimhen, infatti, il calo si è presentato nel momento in cui il bomber è dovuto stare fuori per infortunio, tant’è che nei 15 minuti di gioco, che si è vista la sua presenza, gli azzurri sono parsi, tutta un’altra cosa, la traversa presa mi dicono stia ancora tremando

Dopo la gara di Champions, i partenopei saranno chiamati a disputare una gara delicata contro i bianconeri di Allegri, aprile che pare dovesse rivelarsi come il mese della definitiva consacrazione, sarà invece lo spartiacque tra gloria o fallimento, anche perché dopo il Verona, altre bestie nere come Fiorentina e Inter, si presenteranno lungo il cammino, un finale negativo, dopo una stagione così esaltate, soprattutto memori di quante accuse gratuite, la società il tecnico e la dirigenza hanno dovuto sorbire, questa estate, sarebbe oltremodo orribile.

Non bisogna mai fasciarsi la testa prima che le cose accadano, ma bisogna essere sempre lucidi e attenti, e su questo confidiamo sulla lunga esperienza di Spalletti.

Un plauso alle tifoserie organizzate e al presidente De Laurentis, per la scelta definitiva di sotterrare l’ascia di guerra, che proprio in questi momenti delicati è stata una degli svantaggi ulteriori, che ha dovuto subire la squadra, bravi tutti e avanti così e ricordatevi che Napoli non è solo una squadra di calcio ma soprattutto un modo di essere.