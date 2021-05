Napoli – Verona , azzurri fuori dalla Champions

Alla fine l’unica cosa che ho forse capito, rimane il fatto che avevamo un Ciuchy in campo e un Ciuchyno in panchina, chiù ciuccio di così non si poteva.

Al termine della partita continuavo a chiedermi: Perché Lozano e Bakayoko al posto di Politano e di Demme? Domande inevase, come quelle che mi sono posto per mezza stagione, cioè perché Rhamani no e Maksimovic si? Perché quel cattivo ballottaggio tra i due portieri? Perché quella difesa ridicola a 3? Perché Elmas terzino, perché Mario Rui titolare per tre quarti di stagione? Quando la smetterà Gattuso di fare esperimenti? noi siamo il Napoli non il Pisa. Perché il Milan lo ha cambiato con un modesto allenatore, nonostante la sua riconosciuta fede rossonera? Perché ha fatto comprare Bakayoko al Napoli?

Alla fine l’unica cosa che ho forse capito, rimane il fatto che avevamo un Ciuchy in campo e un Ciuchyno in panchina, chiù ciuccio di così non si poteva.

Epilogo tristissimo, questo fine settimana per il sottoscritto, tutte le squadre per cui tengo hanno fallito l’obiettivo prefisso, il Real Madrid non vince la Liga, il Leicester finisce fuori dalla Champions, l’Avellino perde (per fortuna solo gara1) a Palermo, un finale di stagione devastante, con la chiusura tragicomica del Napoli, che finisce fuori dal giro della Coppa Campioni, rimettendoci un bel poco di quattrini e facendo dannare per l’ennesima volta i suoi malcapitati tifosi.

Ci vorrebbe a questo punto una class action, per avere causato danni collaterali alle sventurate coronarie di noi innamorati del Napoli, una citazione a giudizio nei confronti di coloro i quali hanno in queste settimane, lanciato una raccolta firme via web, per trattenere Rino Gattuso, che a nostro sommesso avviso ha occupato immeritatamente la panchina azzurra, e che paradossalmente, tutto avvenuto per la vittoria, importante certo, della Coppa Italia della passata stagione, contro una squadra, quella dei “Non colorati” che giocavano più contro il loro allenatore che contro i partenopei, una Coppa vinta ai rigori, una lotteria che ci ha fatto gioire momentaneamente ma che poi ha penalizzato i partenopei per questa intera stagione, una petizione popolare contro quella frangia tifo azzurro, che ha difeso a spada tratta, cosa mai avvenuta, da che ricordo io, nei confronti di nessun altro allenatore, tante giustificazioni, tante scuse che alla fine hanno portato il risultato dell’ennesimo fallimento stagionale, un flop comunque annunciato.

Ci sarebbe da fare un’altra class action verso coloro che in questa stagione hanno difeso il cosiddetto “Palo della Luce” o “Accelerato di Battipaglia” che dir si voglia, , testardamente schierato dall’allenatore del Napoli, perché altrimenti avrebbe dovuto spiegare il perché del suo ingaggio, calciatori da lui fortemente voluto , un giocatore lento, con dei piedi ruvidi, incolore e insapore, che ogni qualvolta è stato preferito a Diego Demme ha causato perlopiù danni, quasi sempre, già appunto, mi piacerebbe sapere da Gattuso, ma Demme che ti ha fatto perché lo hai così fortemente umiliato e penalizzato in questo finale di stagione? Andrebbe fatto un foglio di via da Napoli a chi pretende ancora la conferma di Maksimovic e di Hysaj, il famoso “Mezza Cucchiara Albanese”; Proprio il terzino in questione ha ripetuto follemente, lo stesso errore fatto contro il Cagliari, quando aprì la strada al pareggio di Nandez, anche ieri stesso movimento sbagliato, stesso errore di impostazione, stesso risultato, 4 punti buttati e c’è ancora chi vorrebbe confermarlo, misteri del tifo napoletano.

Una stagione buttata via anche per la scelta scellerata della società, quella che ha trattenuto l’allenatore nonostante i continui flop, uscita della supercoppa, eliminazione della coppa Uefa, umiliazione inferta dall’Atalanta, nella semifinale di Coppa Italia, per molto meno Eddy Reja fu cacciato, per molto meno Ancelotti è stato esautorato, decisione assurda quella di non esonerare l’allenatore, quando la stagione poteva ancora essere salvata.

Il Napoli ha fallito perché arrivato preparato male alla gara, contro gli uomini di Juric, che ha inferto l’ennesima lezione tattica a Gattuso, come accadde all’andata, e sopratutto perché messi in campo in maniera inconcepibile.

Siamo fuori dai giochi importanti; che si rifondi la squadra, si riparta da Meret, che rimane a nostro sommesso avviso un portiere di valore mondiale, si fondi la squadra su certezze come il giovane Amir, su Di Lorenzo anche se ieri non è parso in buona giornata, si punti su Diego Demme, e su Osimhen, e si prenda un allenatore affamato che capisce seriamente il mestiere di tecnico. Si caccino via i calciatori strapagati, che ieri hanno dimostrato tutta la loro pochezza

Il Napoli e i suoi tifosi escono malridotti da questa esperienza, non meritano queste umiliazioni.