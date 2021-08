Napoli, verso le elezioni 2021, G. Alviti, sottolinea le carenze nei vigili urbani

Napoli – Si va sempre di più verso le elezioni amministrative dell’ anno 2021, ci sono abbondanti carenze all’interno del corpo della polizia municipale di Napoli.

Sulla carenza quasi cronica del personale dei vigili urbani si è pronunciato il presidente della guardie giurate nazionali, ossia Giuseppe Alviti che sta seguendo il progetto con Maresca per la lista di Berlusconi, per quanto riguarda le elezioni che si terranno a Napoli, ecco le dichiarazioni del presidente delle guardie giurate “Per quanto concerne la Polizia municipale di Napoli, vi è da precisare che ci sono 147 contratti a tempo determinato in scadenza, assunti con i Fondi Europei decreto sicurezza, hanno ricevuto due proroghe, la seconda fino al 23/10. Che fine faranno? Per quale motivo i contratti scadono dopo le elezioni? Cosa si è pensato di fare di loro? Ci saranno dei rinnovi contrattuali o dopo le elezioni finirà tutto?

Ma lo sapevate che, Napoli ha bisogno di un organico di vigili urbani pari a 4000 risorse?

Per quanto riguarda Napoli, abbiamo solo 1300/1400 di cui 147 con contratti a tempo determinato in scadenza, 500 over 60, 300 over 50 ed il restante con la Legge 104. Questo è un motivo perché la nostra bella Napoli è in uno stato di abbandono, di completa anarchia e sciatteria amministrativa.

C è tanto da fare, proviamoci, ma possibilmente con chi, ha la volontà e la caparbia d essere la voce dei cittadini” , ha concluso ed evidenziato così il responsabile dipartimento Sicurezza e vivibilità territoriale di Forza Italia Giuseppe Alviti