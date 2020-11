Napoli/ Video choc dal Cardarelli: avviata indagine interna per individuare l’autore

È stato trovato morto un paziente ricoverato nell’Area Sospetti del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli, con probabile infezione da Covid-19

Non è ancora stata accertata la causa della morte, il corpo è stato trovato dal personale dell’ospedale

Poco dopo il decesso è stato diffuso un video che mostra il corpo dell’uomo, girato mentre soccorritori andati a prendere una lettiga sulla quale adagiarlo.

«È deprecabile – dice il direttore generale dell’ospedale napoletano, Giuseppe Longo – che eventi simili siano oggetto di strumentalizzazioni tese a costruire terribili e pericolose suggestioni nell’opinione pubblica».

Proprio per questo, e per «il rispetto dovuto alla sofferenza della famiglia»è stata avviata un’indagine interna per individuare l’autore del video