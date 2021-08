Napoli: vittoria di sofferenza tra le polemiche genoane

di PASQUALE MASTROBUONO





Il Napoli serve il bis, dopo la vittoria contro il Venezia, batte il Genoa per due reti ad uno, grazie ai gol di Fabian Ruiz e Petagna (ormai nuovo giocatore della Sampdoria). Buon primo tempo del Napoli che va vicino al gol prima con Lozano e poi con due conclusioni del capitano Insigne, la prima scheggiando il palo a Sirigu battuto, e la secondo trovando la grandissima parata di quest’ultimo. A cinque minuti dalla fine del primo tempo il Napoli trova il meritato vantaggio con un gran sinistro di Fabian Ruiz, che batte l’incolpevole Sirigu.

Nel secondo tempo l’entrata di Goran Pandev e l’atteggiamento più aggressivo del Genoa mettono in grossa difficoltà il Napoli, che si salva dopo pochi minuti grazie ad un gran intervento di Meret sul destro di Ghiglione del Genoa. Al minuto 55 il Genoa pareggia con il gol di Goran Pandev, ex di turno, ma dopo qualche minuto di consultazione al VAR, l’arbitro Di Bello annulla per carica di Buksa su Meret. Il Genoa è furioso per la decisione dell’arbitro e la partita si incattivisce.

Sul fronte opposto il Napoli ha nei piedi di Lozano la palla per chiudere la partita, ma una gran parata di Sirigu spegne le speranze napoletane. Al minuto 69 sul cross del solito Ghiglione arriva Cambiaso che pareggia meritatamente la partita.

A questo punto Spalletti decide di far entrare Ounas e Petagna al posto degli “spenti” Lozano e Politano. I cambi si rivelano decisivi quando a 10 minuti dalla fine su una punizione calciata da Mario Rui, Petagna di testa insacca il 2-1 decisivo per il Napoli. Inutili gli assalti finali del Genoa, il Napoli resiste e si prepara ad affrontare la Juve con un +5.

Nel post partita l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti si è soffermato sulla situazione di Petagna: “Del suo futuro ne parleremo insieme. Ci sta che si stufi stando in panchina”.

Poi alla domanda su dove pensa posa arrivare questo Napoli ha risposto così: “Siamo tra le sette squadre che lotteranno per lo scudetto”.