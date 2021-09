Napoli,“Presente” è il titolo della rassegna organizzata dal Festival della filosofia in Magna Grecia

Napoli-Il Festival della filosofia in Magna Grecia, diretto dalla dott.ssa Giuseppina Russo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, inaugura le proprie attività attraverso una rassegna di tre giorni (denominata “Presente”) ricca di eventi e personalità. Oggetto di interventi, rappresentazioni e laboratori sarà infatti un’analisi dei nostri giorni attraverso gli strumenti della filosofia e della scienza. Il 10 settembre dalle 10:30, dopo i saluti istituzionali, ci sarà una lezione spettacolo per leggere il presente attraverso le categorie di Giordano Bruno, Tommaso d’Aquino e Tommaso Campanella a cura dei membri del comitato scientifico prof. ssa Annalisa Nuzzo e prof. Salvatore Ferrara. Alle 15 sarà il momento della filosofa Ilaria Gaspari per discutere sui temi del suo ultimo libro Vita segreta delle emozioni, mentre alle 16:30 avranno inizio i laboratori. L’11 settembre, dalle ore 10:30, dopo i laboratori, sarà ospite del Festival lo scrittore Mauro Bonazzi autore del testo Creature di un sol giorno. Doppio appuntamento il 12 settembre, dopo i laboratori, alle ore 10:30, Giovanni Morelli discuterà di scienza e di metodo scientifico attraverso il testo La scienza tra presente e possibilità: il caso della chimica. Alle 13:15 sarà invece la volta di Umberto Galimberti che dialogherà e discuterà con i presenti sul destino dell’uomo nell’età della tecnica. Alle 16:00 è previsto l’ itinerario Mann-Slidedoor, la porta che unisce, un esercizio di umanesimo digitale.

La locandina