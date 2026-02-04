Narges Mohammadi inizia lo sciopero della fame

Narges Mohammadi è un’attivista iraniana dei diritti umani, di 53 anni.

La donna è stata arrestata più volte (13 riporta Vogue, condannata a 31 anni di reclusione).

Attualmente in carcere per una condanna di 10 anni presso il carcere di Evin, la scrittrice è esponente del movimento Donna-Vita-Libertà.

Mohammadi è detenuta dal 12 dicembre 2025 e dal 14, data di una telefonata con la famiglia, denuncia diverse violenze. Come riporta Internazionale, dal 15 dicembre un gruppo di attivisti iraniani ne chiede il rilascio “immediato e incondizionato”.

La donna ha lamentato colpi di manganello alla testa e al collo e il ricovero due volte al pronto soccorso.

Rai3 ha intervistato il marito: non la vede da 12 anni.