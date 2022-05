‘NARRATE, UOMINI, LA VOSTRA STORIA’,IL RACCONTO ‘TONINO’ DEL CASERTANO NICOLA MAIELLO INSERITO NELL’ANTOLOGIA DELLA SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI CURATA DALLO SCRITTORE ANTONIO SCURATI.

Giovedì 28 Aprile si è tenuta presso Palazzo Firenze a Roma la cerimonia di premiazione della prima edizione del contest internazionale di scrittura breve ‘Narrate , Uomini, la vostra storia’, organizzato dalla Società Dante Alighieri in collaborazione con la storica azienda PdiPigna. Si è trattato del punto di arrivo di un percorso di selezione di testi capaci di raccontare un luogo significativo per la memoria collettiva dei diversi Paesi. A presiedere la giuria e curare l’antologia formata delle storie risultate più meritevoli è stato lo scrittore, accademico ed editorialista del Corriere della Sera Antonio Scurati. Tra i premiati nella Top10 del concorso è stato inserito l’autore casertano Nicola Maiello, che è entrato a far parte della raccolta con il testo ‘Tonino’, evocativo della strage nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura in piazza Fontana a Milano del 1969.