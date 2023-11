Nasce a Parete il Forum dei giovani

A Parete nasce per la prima volta il forum dei giovani, questo bel traguardo è stato ottenuto -ha affermato la Consigliera Mary Diana– attraverso un lungo iter burocratico e per questa nuova realtà è previsto proprio un capitolo del bilancio. Il forum è costituito da sedici giovani dai 16 ai 34 anni, sette non appartenenti a realtà associative e nove già integrati nella vita politica di Parete. Alla domanda sugli obiettivi che il forum intende portare avanti, il Presidente Salvatore di Gaetano ha dichiarato che “l’obiettivo è coinvolgere i giovani in un paese che si è assopito nel corso del tempo, per avvicinarli alla vita politica. In questo senso, sono in programma alcuni incontri su come funziona la macchina amministrativa e visite al Parlamento italiano ed Europeo”.

Il Vice presidente Alessandro Affratellanza ha tenuto invece a sottolineare “come solo i giovani possano attirare altri giovani. Il forum si propone infatti l’obiettivo di organizzare eventi culturali, presentazione di libri e festa a tema. Il primo evento da organizzare sarà proprio quello quello natalizio. Sono state attivate inoltre instagram e facebook per informare quanti intendono condividere i nostri progetti futuri”

Il Consiglio del Forum dei Giovani di Parete formato da:

Afratellanza Alessandro

Ferrante Gianluca

Falco Monica

Di Gaetano Salvatore

Dell’Aversana Vincenzo

Pezone Luigi

Pellegrino Francesco

Molitierno Daniele

Ernesto Verrengia

ha eletto:

– il presidente Salvatore Di Gaetano

– il vicepresidente Alessandro Afratellanza

– il segretario Daniele Molitierno

L’assessore Mary Diana ha colto l’occasione per augurare ai giovani paretani del forum di essere d’esempio per tanti giovani che, ancora incerti, stentano ad avvicinarsi alla vita politica.”Voi siete il futuro della nostra città! Buon Lavoro” ha concluso. Nella sala circolare in piazza Berlinguer dove chi scrive è stato accolto, i vetri erano coperti con bellissime citazioni e con le pagine della Costituzione italiana. Tra le citazioni, riporto una della Arendt “Siamo nati per incominciare”. Ecco, auguro a questi giovani di essere i protagonisti della vita cittadina, nella consapevolezza che l’uomo è politico sono quando parla e agisce per il bene della propria comunità.