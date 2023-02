Nasce il Dizionario dei cantautori, l’intervista a Imma I

Il 2023 ha visto la nascita di un libro importante “Cantautori e Cantautrici del Nuovo Millennio – il Dizionario” (Iacobelli Editore), che è andato subito a ruba, con conseguente ristampa e balzo in testa alle classifiche di vendita del settore.

Un’opera enorme, che raccoglie 1966 biografie e diecimila dischi, nata dall’idea di Michele Neri, autore Rai, critico musicale, direttore della prestigiosa rivista Vinile, con il contributo della critica musicale, editor, divulgatrice di Santa Maria Capua Vetere, Imma Iavazzo (meglio nota come Imma I), contributor per Vinile, corresponsabile della rivista on line l’Undici e praticante giornalista, ha lavorato in varie testate locali e non (YOUng, tra le altre), ha ricoperto il ruolo di editor per importanti case editrici. La scrittrice è stata individuata da Michele Neri “non solo come autrice di numerose biografie, ma anche per la prima fase di revisione e di scrematura del testo”. Noi di Belvederenews, anche in vista di Sanremo, abbiamo deciso di intervistarla, nel corso dell’intervista Imma I ha fatto riferimento a Bianca D’Aponte, giovane promessa della musica alla quale è dedicato un noto Premio che si tiene ogni anno ad Aversa.

1) Come nasce l’idea del dizionario e soprattutto quale esigenza avete avvertito al punto da pensare a questa monumentale e originale pubblicazione?

Innanzitutto grazie per il tuo invito, Pasquale, per me è molto importante parlare di questo lavoro. L’idea di “Cantautori e Cantautrici del Nuovo Millennio il Dizionario” è di Michele Neri che da anni ‘conserva’ e archivia la musica nel suo database on line. Io sono stata coinvolta in un secondo momento, quando ho iniziato a scrivere le schede e mi sono appassionata talmente tanto che Michele mi ha scelto per il lavoro di supervisore e di revisione. Il dizionario nasce principalmente per lasciare un ricordo cartaceo ai posteri di quella che è stata la musica di questi anni, noi facciamo sempre molto affidamento ad internet, ma se i nostri archivi digitali sparissero, che cosa resterebbe, parafrasando Raf, di questi anni Duemila? In più, moltissimi cantautori ci stanno ringraziando perché è come se finalmente avessero ottenuto un riconoscimento, un posto nel mondo del loro operato. “Sono un cantautore, e adesso lo attesta anche il dizionario”.

2) Che metodo e quale criterio selettivo avete seguito per tracciare i profili dei cantanti Italiani?



I criteri di selezione erano già stati individuati da Michele. In questa prima edizione sono stati inseriti tutti i cantautori che hanno esordito nell’ultimo decennio degli anni Novanta fino al 30 novembre 2022. Abbiamo scelto coloro i quali avevano inciso almeno un Ep e rigorosamente cantautori, cioè musica e parole scritte da loro per se stessi, con relative esibizioni. Ci sono state delle eccezioni a discrezione dell’autore, e credo che sia giusto, tipo Nada, che è una cantautrice totalmente nuova oggi rispetto ai suoi esordi, e La Rappresentante di Lista

3)Imma, quali sono i profili di cui ti sei occupata?

Io sinceramente ho perso il numero delle schede scritte da me, ho curato cantautori noti: Max Gazzé, Bobo Rondelli, Irene Grandi, Francesca Michielin, Mahmood, ma ci tengo particolarmente a coloro i quali fanno musica da sempre, nell’ombra, e che difficilmente raggiungono le vetrine importanti. Per me, il dizionario è per loro. Voglio ricordare inoltre che nel dizionario è presente anche la scheda di Bianca D’Aponte, giovane promessa della musica, mancata troppo presto, tanto cara a me, quanto sono sicura a te, viste le nostre origini comuni.

4) Ci parli di qualche cantautore emergente i cui testi ti hanno particolarmente colpito?

Ho avuto modo di conoscere e di apprezzare tanti artisti e ovviamente succedono tante cose mentre scrivi un libro. Ultimamente ho parlato con un cantautore che mi ha detto: “Imma, ho esordito a 62 anni!” Ed io: “Ma è bellissimo!” Questo è il segreto della musica, dell’arte, non ti chiede la carta d’identità. Tra i nomi che mi sento di consigliare, anche se non propriamente emergenti direi: Sara Fochesato, Luca Gemma, Villabanks, Alberto Mons, Gaia Mattiuzzi, Anna Carol, delle nostre parti i talentuosi Thelegati.

5) Sanremo è alle porte, ho già letto sulle tue pagine che ovviamente te ne occuperai. Una tua suggestione su questo Sanremo?

Sì, seguirò sicuramente Sanremo da spettatrice, ma me ne occuperò anche da critica musicale, infatti stiamo organizzando degli incontri online con dei miei colleghi anche di Vinile. Mi aspetto tanto da questo Sanremo anche perché trovo che la qualità musicale e la scelta musicale fatte da Amadeus siano molto buone, lui ha conciliato la tradizione con l’innovazione. Moltissimi cantanti giovani in gara ma anche I cugini di campagna, ai quali auguro veramente tante cose belle e ottimi piazzamenti.

Grazie mille, Pasquale, per questa bella intervista. A presto.