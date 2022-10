Nasce il Movimento civico “Maddaloni in Movimento”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato:

Maddaloni in movimento nasce dalla volontà un gruppo di cittadini che si sono ritrovati a confrontarsi sull’attuale situazione socio politica della città di Maddaloni e dopo un’attenta e curata discussione hanno deciso di dar vita ad un gruppo civico che ha come obiettivo cardine quello di segnare un cambiamento netto rispetto all’attuale stato di una città nella quale sono ormai inesistenti momenti di sana discussione per il futuro della città e partecipazione alla cosa pubblica.

È priorità dell’associazione contribuire ad un ricambio generazionale a livello amministrativo oggi più urgente che mai, i giovani maddalonesi sono troppo spesso estromessi da quelle che sono le decisioni che riguardano la loro città e quindi il loro futuro, crediamo nell’importanza di un ricambio generazionale soprattutto perché Maddaloni per tornare ad essere fiore all’occhiello della provincia di Caserta ha bisogno di essere affidata a menti esperte ma giovani, capaci di guardare al futuro e farsi trovare pronti per le nuove sfide sia sociali e politiche del domani.

Crediamo nella necessità di costruire un programma per la città che non si basi su slogan elettorali e false promesse ma nasca dall’ascolto diretto delle problematiche dei maddalonesi, solo con l’ascolto e il conseguente studio e analisi delle problematiche si può assicurare al cittadino il soddisfacimento di ogni suo bisogno.

Il nostro impegno per la città si porrà in netto contrasto e opposizione rispetto a politiche clientelari e prive di qualsiasi parvenza di legalità, siamo pertanto aperti al dialogo e alla collaborazione con tutte le forze migliori di questa città, privati cittadini, associazioni e forze politiche che hanno come obiettivo la rinascita sociale, politica e culturale della nostra amata Maddaloni.

L’associazione è aperta a tutti coloro che nel rispetto dei principi indicati nel presente comunicato vogliano apportare il loro contributo. Per ulteriori informazioni è possibile contattarci all’indirizzo email Maddaloniinmovimento@gmail.com o sulla pagina Facebook “Maddaloni in Movimento”

Il comitato direttivo

Agostino Di Silvestro

Andrea Santangelo

Giulio Carfora

Michele Ferraro

Gerardo Guerrino

Vincenzo Ferraro