Nasce il sindacato per le imprese sportive

Da poco tempo in quel di Milano è nato il Lis, molto di voi si chiedono cosa possa significare questa sigla. Bene la lis è il primo comitato per le imprese sportive, da poco tempo aperta ma già molto seguita, tanto che già 150 imprese sportive ne fanno parte. Questo sindacato sarà molto utile per qualunque impresa sportiva, un settore che negli ultimi mesi sopratutto è stato un po’ dimenticato. Per maggiori informazioni ci sarà un sito dedicato che è il seguente( www.legaimpresesportive.com). Mentre qui ci sono i numeri di chi gestirà le richieste provenienti dalla Campania: