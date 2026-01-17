Nasce Instasophia la nuova rubrica di filosofia

Instasophia è ls rubrica della nostra testata dedicata alle recensioni di saggi che interrogano il nostro presente e sollevano questioni di senso. In un contesto in cui il tempo per riflettere sembra ridursi sempre di più, riteniamo fondamentale valorizzare quei lavori editoriali che aiutano ad andare oltre le apparenze e la superficie delle cose. I libri che proponiamo non seguono le mode del momento: sono volumi capaci di andare controcorrente, di porre domande ai lettori invece di offrire risposte immediate e rassicuranti. Abbiamo bisogno di un pensare che sia un autentico conversare con sé e con gli altri, animato – per dirla con Platone – da «conoscenza, benevolenza e franchezza». È questo lo spirito che guida la nostra ricerca: libri che si nutrano di tali valori e che sappiano restituire profondità al dibattito culturale contemporaneo.

La rubrica Instasophia è a cura di Pasquale Vitale, docente, giornalista e dottorando di ricerca, Salvatore Grandone, docente, dottore di ricerca e divulgatore, e Nunzia Capasso, cultrice della materia e docente. La rubrica è pubblicata da Belvedere News.

Chi desidera sottoporre un volume alla nostra attenzione può inviare un messaggio alla pagina Instagram:

https://www.instagram.com/insta_sophia_fdi?igsh=MTFwMjlmcWp6ZjB6Nw==