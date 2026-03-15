Nasce ipotesi campo largo SI/AVS – M5S – PD

Cominciano a scaldarsi i motori a S. Maria a Vico, in vista delle elezioni amministrative di maggio.

Sinistra Italiana, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e PD ritengono necessario aprire una fase nuova per la città di Santa Maria a Vico.

Per questa ragione propongono l’avvio di un tavolo politico e civico che coinvolga tutte le forze progressiste, democratiche, civiche e sociali disponibili a costruire un progetto alternativo di governo per la città, ispirato al modello di “campo largo” già sperimentato in Campania nelle elezioni regionali.

L’obiettivo è avviare un percorso condiviso che metta al centro:

• Legalità e trasparenza amministrativa

• Rilancio sociale ed economico del territorio

• Tutela dell’ambiente e del patrimonio urbano

• Partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche.

SI, AVS, M5S e PD propongono quindi un appello a partiti, movimenti civici, associazioni, realtà del terzo settore e a tutte le energie sane del territorio affinché si possa avviare un confronto aperto e trasparente per definire insieme una proposta credibile, capace di restituire a Santa Maria a Vico dignità.