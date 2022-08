Nasce l’ A.s.d Casapesenna Calcio, nominato il mister

CASAPESENNA. Un nuovo sogno si avvera in città. Dopo diverso tempo, lo sport rinasce con la nuova società calcistica A.s.d Casapesenna, prima categoria.

Ieri, 4 agosto 2022, presso il centro Polivalente dell’area pip dì Casapesenna, sito in via Don Peppe Diana, il team bianco azzurro ha tenuto la prima conferenza stampa,durante la quale è stato nominato il mister. A ricoprire il ruolo di allenatore sarà *Pasquale Cavaliere*, noto per i suoi anni di esperienza nell’ambito. Il nuovo leader, infatti, ha buoni propositi ed è già carico per affrontare, da settembre, tutti gli allenamenti in vista delle prime partite.

Tanta emozione per tutti i presenti, specie per la neo squadra, la quale è pronta a far sognare e trepidare tutti i tifosi. Infatti, l’A.s.d Casapesenna Calcio rappresenta una svolta importante per il settore sport, una realtà nuova e giovane, che sarà un vero e proprio vanto cittadino.