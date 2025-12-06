Nasce la FUSIS M.C.F., nuova Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale accreditata dal MIUR

Formazione avanzata, ricerca scientifica e approccio integrato alla cura psicologica nel panorama casertano.

Una nuova realtà formativa si afferma nel panorama casertano della psicoterapia: FUSIS M.C.F. – Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, ufficialmente accreditata dal MIUR, nasce con l’obiettivo di coniugare ricerca scientifica, prassi clinica e aggiornamento continuo, offrendo un modello di formazione solido, innovativo e radicato nel territorio.

La Direzione della Scuola è affidata alla Dr.ssa Laura Vitagliano ed al Dr. Domenico Bove, Direttore Scientifico. Insieme coordinano lo sviluppo dei programmi clinici e formativi secondo gli standard nazionali e internazionali della psicologia e delle neuroscienze.

La Scuola quadriennale propone un percorso formativo avanzato basato sui più recenti sviluppi della Terapia Cognitivo-Comportamentale (TCC) e delle terapie di terza onda, tra cui Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) e, in modo particolarmente rilevante, la Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI).

L’impianto didattico integra costantemente teoria, pratica clinica e supervisione, consentendo agli allievi di acquisire competenze diagnostiche e terapeutiche sui principali disturbi psicopatologici dell’età adulta e dell’età evolutiva. Il modello formativo si fonda su criteri evidence-based e sull’applicazione dei principali sistemi nosografici e funzionali (DSM-5-TR, ICD-10-CM, ICF), promuovendo una visione della persona centrata sulle aree di funzionamento e sulle risorse individuali, piuttosto che sulla sola categorizzazione diagnostica.

🎓 Open Day – Sabato 13 dicembre 2025, ore 10:30

In occasione dell’apertura del nuovo anno accademico, la Scuola presenta il suo Open Day, un evento rivolto a laureati in Psicologia e Medicina interessati a intraprendere un percorso di specializzazione basato su rigore scientifico, competenza clinica e attenzione alla dimensione umana del trattamento.

📍 Viale delle Industrie, 2 – 81100 Caserta

📧 fusismcf@gmail.com

📞 351 31 09 378

🌐 www.fusismcf.it